Rep. Joyce Beatty asks for emergency hearing on Kennedy Center

Rep. Joyce Beatty, D-Ohio, asked a federal judge on Wednesday for an emergency hearing on the closure of the Kennedy Center for the Performing Arts.
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