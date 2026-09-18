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FiNE NEWS

2 093 подписчика

Jony шокировал фанатов: теперь его зовут Массимо Торричелли!

Представьте: вы просыпаетесь знаменитым певцом, чьи песни крутят на всех радиостанциях, а потом бац — и решаете полностью перевернуть свою идентичность.

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