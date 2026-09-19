Вадим Соколов объяснил свое появление на орловских выборах

Сенатор Совета Федерации Вадим Соколов, которого в прошлом называли главным модератором орловских выборов, рассказал, зачем вернулся в Орел в дни голосования.
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