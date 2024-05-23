В ландшафтном заказнике в Ховрине расцвели редкие растения

В московских парках расцвели первые растения. На особо охраняемых природных территориях, в том числе в ландшафтном заказнике «Химкинский» в Ховрине, можно встретить редкие растения, внесенные в Красную книгу Москвы.
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