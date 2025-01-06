Первая рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Первая рабочая неделя в 2025 году станет самой короткой. После новогодних праздников россияне выйдут на смену всего на два дня – 9 и 10 января, а затем начнутся привычные выходные.
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