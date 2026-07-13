Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

"Абрикосовая дипломатия" Пашиняна не сработала: визит в Россию не увенчался успехом, дорогой газ- дело времени

"Абрикосовая дипломатия" Пашиняна не сработала: визит в Россию не увенчался успехом, дорогой газ- дело времени

Великоросс Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2026" в Екатеринбурге, которая традиционно должна была стать площадкой для укрепления экономических связей, на этот раз превратилась в арену для демонстрации глубокого политического охлаждения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии