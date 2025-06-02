Легко ли перегонять нефть?

Рассмотрение немецких технологий переработки угля: процесса Бергиуса-Пира, Фишера-Тропша-Рёлена и Потта-Брохе почему-то неизменно встречало комментарии такого рода, что это всё дорого, а вот переработка нефти дешевле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии