Шведы бойкотируют супермаркеты из-за «вышедших из-под контроля«» цен

На прошлой неделе, после февральского роста цен на продукты питания, который стал самым значительным за последние два года, тысячи шведов решили выразить свое недовольство, объявив бойкот крупнейшим супермаркетам на семь дней, начиная с понедельника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии