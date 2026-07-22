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Царьград

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Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы 27 июля в Кремле

Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы 27 июля в Кремле

27 июля в Кремле президент России Владимир Путин проведет встречу с депутатами Госдумы. На мероприятии, приуроченном к окончанию весенней сессии, председатель Вячеслав Володин подведет итоги деятельности восьмого созыва парламента.

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