Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы 27 июля в Кремле

27 июля в Кремле президент России Владимир Путин проведет встречу с депутатами Госдумы. На мероприятии, приуроченном к окончанию весенней сессии, председатель Вячеслав Володин подведет итоги деятельности восьмого созыва парламента.
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