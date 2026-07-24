ФСБ пресекла противоправную деятельность севастопольца, причастного к незаконному оказанию услуг по техобслуживанию вооружения иностранного государства

Ваш браузер не поддерживает видео. По информации УФСБ России по Крыму и Севастополю, житель Севастополя с многолетним опытом работы в сфере ремонта вооружения в государственных и частных оборонных предприятиях, предложил представителям иностранного научно-исследовательского института услуги по диагностике корабельных артиллерийских установок, стоящих на вооружении оборонного ведомства иностранного государства.