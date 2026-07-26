Вооружённые силы Украины понесли небоевые потери в Сумской области, где на полигоне в лесном массиве около села Казанского в результате издевательств со стороны мотивированных националистов умерли более 30 мобилизованных солдат.
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