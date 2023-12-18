Молодые знаменитости считают крутой фишкой демонстрировать проколотые пупки, уши и брови. Звезды, которые очень любят пирсинг: Валя Карнавал, Наталья Рудова, Рита Дакота Komsomolskaya Pravda/globallookpress.
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