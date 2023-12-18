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Звезды, которые очень любят пирсинг

Звезды, которые очень любят пирсинг

Молодые знаменитости считают крутой фишкой демонстрировать проколотые пупки, уши и брови. Звезды, которые очень любят пирсинг: Валя Карнавал, Наталья Рудова, Рита Дакота Komsomolskaya Pravda/globallookpress.

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