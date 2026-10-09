🤗 Ну, будем честны: в пятницу на работе хотеть домой можно начинать в 9.01. В общем вы уже минут 15 потратили на всякую фигню))) Включаем пятничный режим и выбираем себе праздники на сегодня: ❤️ Всемирный день почты — пусть это будет только к хорошим новостям ❤️ День отражений в лужах + День любопытных событий — ну что ж, наблюдаем, замечаем и считываем подсказки.