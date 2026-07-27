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ВС РФ ударили по заводам БПЛА в Киеве и порту Черноморск

ВС РФ ударили по заводам БПЛА в Киеве и порту Черноморск

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 июля российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса и военной логистики Украины.

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