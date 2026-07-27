ВС РФ ударили по заводам БПЛА в Киеве и порту Черноморск

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 июля российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса и военной логистики Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии