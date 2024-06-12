Assassin's Creed Shadows уступит Assassin's Creed Valhalla по размеру карты — не вся Япония будет до...

Assassin's Creed Shadows уступит Assassin's Creed Valhalla по размеру карты — не вся Япония будет доступна для исследованияКарта мира Assassin’s Creed: Shadows будет примерно похожа по размеру на Египет из Assassin’s Creed: Origins.
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