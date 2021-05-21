Детей срочно эвакуировали из реабилитационного центра в Уссурийске

Детей и работников уссурийского реабилитационного центра экстренно эвакуировали из здания. Так прошли практические тренировки по отработке действий во время чрезвычайных ситуаций, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ОНД и ПР по Уссурийскому городскому округу.