Части россиян с 1 июля поднимут пенсии

С начала июля текущего года пенсионеры, которые прекратили трудовую деятельность в июне, а также лица, достигшие 80-летнего возраста и получившие первую группу инвалидности, могут ожидать автоматического пересмотра размера своих пенсионных выплат.
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