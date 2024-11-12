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Президент Германии утвердил дату досрочных парламентских выборов на 23 февраля 2025 года

Президент Германии утвердил дату досрочных парламентских выборов на 23 февраля 2025 года

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил проведение досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года в случае, если депутаты Бундестага откажут в доверии правительству канцлера Олафа Шольца.

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