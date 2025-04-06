Активизация Вооруженных сил Украины (ВСУ) на липцовском направлении Харьковской области может быть связана с переброской подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады, которая набрана из украинцев 18-24 лет.
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