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Царьград

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Суд продлил арест соратнику Карапетяна на 2 месяца

Суд продлил арест соратнику Карапетяна на 2 месяца

Суд принял решение о продлении срока содержания под стражей оппозиционного деятеля Алика Алексаняна, являющегося одним из ближайших соратников лидера блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, на два месяца.

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