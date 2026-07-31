Суд продлил арест соратнику Карапетяна на 2 месяца

Суд принял решение о продлении срока содержания под стражей оппозиционного деятеля Алика Алексаняна, являющегося одним из ближайших соратников лидера блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, на два месяца.
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