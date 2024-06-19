Захарова назвала истерической реакцию Запада на визит Путина в КНДР

Истерическая и судорожная реакция западных стран на визит президента РФ Владимира Путина в КНДР вызвана исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну, а также неприятием любых действий России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявила 19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.