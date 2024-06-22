Патриотическая акция «Завтра была война» прошла у Мамаева кургана

В Волгоградской области у Мамаева кургана прошла патриотическая акция «Завтра была война». Курсанты и инструкторы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» приняли в мероприятии участие.
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