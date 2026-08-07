Страна и люди
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Страна и люди

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20 лет на волне: как радио «Звезда» покорило не только Россию, но и Запад

20 лет на волне: как радио «Звезда» покорило не только Россию, но и Запад

Радио «Звезда» слушает огромное количество человек не только в России, но и в странах Запада. Об этом заявила руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм телерадиокомпании «Звезда» Анна Шафран в день 20-летия нашей радиостанции.

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