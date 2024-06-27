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Дмитрий Губерниев: «Идите на Олимпиаду, спортсмены, не будьте кретинами!»

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. «На Олимпиаде от нас будут представлены очень хорошие люди, которые будут бороться за победы.

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