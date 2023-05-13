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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» с боями вышли на крайние западные улицы Артёмовска, включая ул.Медведева и Черняховского

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» с боями вышли на крайние западные улицы Артёмовска, включая ул.Медведева и Черняховского

Из Артёмовска приходят сообщения о том, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» к сегодняшнему утру вышли на самые крайние в западной части Артёмовска (Бахмута) улицы.

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