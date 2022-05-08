Сотрудников тюменского аэропорта «Рощино» переводят на 4-дневную рабочую неделю из-за снижения пассажиропотока

Аэропорт «Рощино» переводит некоторых своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Всё это оформляется как отпуск по собственному желанию.
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