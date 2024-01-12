Депутат ГД Бессараб: для пенсии в 50 тысяч рублей зарплата должна быть не менее 120 тысяч

Как указала в интервью «Ленте.Ру» депутат Государственной думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в теории граждане РФ могут получить пенсию в размере 50 тысяч рублей, для этого они должны получать зарплаты в размере не менее 120 тысяч рублей.
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