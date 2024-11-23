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Признания Натальи Андрейченко и вопросы зрителей, что она делает в России

Признания Натальи Андрейченко и вопросы зрителей, что она делает в России

К актерам можно относиться абсолютно по-разному. И здесь нечего стыдиться. А то я прям заметила, как авторы на этой площадке робко позволяют себе сказать о том, что им не нравится какой-то актер или актриса, а на них сваливается целое ведро нечистот.

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