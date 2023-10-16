Белый дом прокомментировал возможный визит Байдена в Израиль

Президент США Джо Байден получил приглашение посетить Израиль, но пока не планирует визит туда. Возможную поездку американского лидера на Ближний Восток прокомментировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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