Гран-при США. Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс выступили с показательными номерами

Гран-при по фигурному катанию 1-й этап Skate America Аллен, США Показательные выступления Первое отделение Клэр Сио (США) Уна Браун – Гэйдж Браун (США) Владимир Литвинцев (Азербайджан) Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) Хана Йошида (Япония) Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) Эндрю Торгашев (США) Екатерина Куракова (Польша) Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) Шун Сато (Япония) Эмбер Гленн (США) Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) Второе отделение Максим Наумов (США) Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) Нина Петрыкина (Эстония) Челси Лю – Балаж Надь (США) Ника Эгадзе (Грузия) Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) Изабо Левито (США) Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) Кевин Аймо (Франция) Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) Илья Малинин (США) Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) Луна Хендрикс (Бельгия) Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) .
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