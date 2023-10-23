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Гран-при США. Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс выступили с показательными номерами

Гран-при по фигурному катанию 1-й этап Skate America Аллен, США Показательные выступления Первое отделение Клэр Сио (США) Уна Браун – Гэйдж Браун (США) Владимир Литвинцев (Азербайджан) Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США)  Хана Йошида (Япония) Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) Эндрю Торгашев (США) Екатерина Куракова (Польша) Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) Шун Сато (Япония) Эмбер Гленн (США)  Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)  Второе отделение Максим Наумов (США) Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) Нина Петрыкина (Эстония) Челси Лю – Балаж Надь (США) Ника Эгадзе (Грузия) Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)  Изабо Левито (США) Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) Кевин Аймо (Франция)  Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) Илья Малинин (США) Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)  Луна Хендрикс (Бельгия) Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) .

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