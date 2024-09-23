Новый Nissan Navara (2026) хотят сделать «хардкорным» пикапом с приставкой Nismo

Nissan обещает, что его совершенно новый Navara 2026 года будет «очень интересным пикапом», и бренд рассчитывает наконец-то представить хардкорный вариант NISMO, чтобы сразиться за покупателей с Ford Ranger Raptor.
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