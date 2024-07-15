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Дитц о переходе в КХЛ: «4 года отыграл в АХЛ, и хоккей стал мне невесел. Хотел познакомиться с другой жизнью и культурой, получал от этого удовольствие»

В сезоне-2017/18 канадский защитник перешел из фарм-клуба «Вашингтона» в «Барыс». «Когда я принял решение о переезде, то уже четыре сезона отыграл в АХЛ, и хоккей для меня стал невесел.

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