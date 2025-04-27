Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Курской области. Как сообщил врио командира 810-й бригады Черноморского флота оставшихся в российском приграничье военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) скоро уничтожат, передает РИА Новости.
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