Австралию признали наиболее устойчивой к глобальным катастрофам страной

Австралия оказалась страной, наиболее устойчивой к различным сценариям глобальных катастроф. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством эколога Флориана Ульриха Йена из Хагенского университета в Германии.
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