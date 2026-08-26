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Пятый канал

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Австралию признали наиболее устойчивой к глобальным катастрофам страной

Австралию признали наиболее устойчивой к глобальным катастрофам страной

Австралия оказалась страной, наиболее устойчивой к различным сценариям глобальных катастроф. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством эколога Флориана Ульриха Йена из Хагенского университета в Германии.

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