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Нет сил радоваться: как противостоять стрессу и выгоранию перед Новым годом

Нет сил радоваться: как противостоять стрессу и выгоранию перед Новым годом

Декабрь считается самым тяжелым и сложным месяцем. В конце года приходится, помимо обычных рабочих обязанностей, успевать составлять отчеты, искать время на бытовые хлопоты, планировать январские праздники и при этом еще вписывать в ежедневник посещение салона красоты, косметолога и шопинг, чтобы блистать на новогодних корпоративах и посиделках.

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