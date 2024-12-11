Нет сил радоваться: как противостоять стрессу и выгоранию перед Новым годом

Декабрь считается самым тяжелым и сложным месяцем. В конце года приходится, помимо обычных рабочих обязанностей, успевать составлять отчеты, искать время на бытовые хлопоты, планировать январские праздники и при этом еще вписывать в ежедневник посещение салона красоты, косметолога и шопинг, чтобы блистать на новогодних корпоративах и посиделках.