С 30 апреля по 30 сентября будут осуществляться перевозки по единому билету из Сочи в города Абхазии.
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С 30 апреля по 30 сентября будут осуществляться перевозки по единому билету из Сочи в города Абхазии.