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В Симферополе повторно начинается отопительный сезон

В Симферополе повторно начинается отопительный сезон

Отопление в многоквартирные дома Симферополя начнут подавать уже в среду, 8 ноября. Как сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев, коммунальщики уже начали подготовку к включению отопления.

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