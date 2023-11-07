В Симферополе повторно начинается отопительный сезон

Отопление в многоквартирные дома Симферополя начнут подавать уже в среду, 8 ноября. Как сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев, коммунальщики уже начали подготовку к включению отопления.
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