Bloomberg: Киев пытается замять конфликт Зеленского с Залужным

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября, ФедералПресс. В Киеве пытаются замять конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным, возникшем на фоне признания последним тупиковой ситуации в конфликте с Россией.
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