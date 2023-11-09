Bloomberg: Киев пытается замять конфликт Зеленского с Залужным

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября, ФедералПресс. В Киеве пытаются замять конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным, возникшем на фоне признания последним тупиковой ситуации в конфликте с Россией.