Эксперты Минтранса рассказали, когда автомобилистам следует переходить на зимнюю резину

Эксперты Минтранса России и подведомственным ему Росавтодора и ГК "Автодор" порекомендовали автомобилистам менять резину на зимнюю, когда среднесуточная температура достигает 5-7 выше нуля и случаются постоянные заморозки .
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