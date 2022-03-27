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Bitcoin подорожал на 8%, Ethreum – на 10%, а Cardano – почти на 30%. Крипторынок заканчивает неделю внушительным ростом

Bitcoin подорожал на 8%, Ethreum – на 10%, а Cardano – почти на 30%. Крипторынок заканчивает неделю внушительным ростом

В России все никак не легализуют майнинг, но сами майнеры на этой неделе получили повышенные доходы, так как крипторынок рос практически всю неделю.

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