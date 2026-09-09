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CNN сообщила о тяжелом положении ВСУ в Донбассе. Что говорят эксперты?

CNN сообщила о тяжелом положении ВСУ в Донбассе. Что говорят эксперты?

Западные СМИ и российские эксперты фиксируют ухудшение обстановки на восточном фронте Украины. Американский телеканал CNN, ссылаясь на данные с мест, сообщает, что ВСУ испытывают всё большее давление по мере того, как Россия постепенно ослабляет так называемый «пояс крепостей» в Донбассе.

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