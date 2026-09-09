Западные СМИ и российские эксперты фиксируют ухудшение обстановки на восточном фронте Украины. Американский телеканал CNN, ссылаясь на данные с мест, сообщает, что ВСУ испытывают всё большее давление по мере того, как Россия постепенно ослабляет так называемый «пояс крепостей» в Донбассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Четыре всадника А...
- "Смешно слышать!"...
- Британская полити...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым