CNN сообщила о тяжелом положении ВСУ в Донбассе. Что говорят эксперты?

Западные СМИ и российские эксперты фиксируют ухудшение обстановки на восточном фронте Украины. Американский телеканал CNN, ссылаясь на данные с мест, сообщает, что ВСУ испытывают всё большее давление по мере того, как Россия постепенно ослабляет так называемый «пояс крепостей» в Донбассе.