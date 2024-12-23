Опасный пересмотр русской истории: зачем выдавать Орду и Хазарский каганат за истоки Руси? «Интереснейший аргумент в исторической дискуссии русских публицистов с Дамиром Мухетдиновым, зам главы ДУМ России.
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