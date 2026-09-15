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Юрию Норштейну исполнилось 85 лет

Юрию Норштейну исполнилось 85 лет

Юрий Норштейн родился 15 сентября 1941 года в деревне Андреевка Пензенской области, куда его семья была эвакуирована в годы Великой Отечественной войны.

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