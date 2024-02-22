В Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта ´Раубичи´ с 16 по 18 февраля 2024 года прошли финальные соревнования по биатлону ´Снежный снайпер´ на призы Президентского спортивного клуба.
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