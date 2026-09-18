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В России начались выборы в Госдуму, которые продлятся с 18 по 20 сентября

В России начались выборы в Госдуму, которые продлятся с 18 по 20 сентября

В России стартовали трехдневные выборы. Граждане с 18 по 20 сентября будут голосовать за членов Государственной думы РФ IX созыва, депутатов законодательных органов и органов местного самоуправления, а также высших должностных лиц в восьми регионах страны.

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