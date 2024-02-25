Япония введет новые санкции против России

Токио введет новые санкции против российских лиц, а также организаций, рассказали журналисты. «Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации», — подчеркнул японский телеканал.