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Зайцев против «Монреаля»: 1-е очко в 9 матчах, 3 хита, 2 блока и «+2» за 21:57. У него 0+4 в 23 играх

Зайцев против «Монреаля»: 1-е очко в 9 матчах, 3 хита, 2 блока и «+2» за 21:57. У него 0+4 в 23 играх

Никита Зайцев сделал голевую передачу в матче с «Монреалем». Защитник «Оттавы» набрал 1-е очко в последних 9 матчах, отличившись в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (5:4).

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