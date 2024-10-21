В России предложили оборудовать такси перегородками между пассажиром и водителем

С инициативой выступил депутат Павел Крупник Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой об оборудовании салонов автомобилей такси защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками между водителем и пассажиром.
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