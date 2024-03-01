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Путин предупредил. Эксперт: Западу нечем остановить «Кинжалы» и «Сарматы»

Путин предупредил. Эксперт: Западу нечем остановить «Кинжалы» и «Сарматы»

Запуск ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк.  Вчера 6,9K прочитали «Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и используется в СВО.

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