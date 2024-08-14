Системы ПВО сбили четыре ракеты «Точка-У» над регионами России

Российские средства ПВО сбили четыре ракеты «Точка-У» и 117 беспилотников над регионами России. «Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолётного типа», — сообщили в Минобороны.
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